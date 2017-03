Bùn thải đổ tràn trên đường gây tai nạn giao thông

Vào khoảng 5 giờ ngày 3 – 2, tài xế Dương Văn Diện (59 tuổi, ngụ quận 10) điều khiển ô tô biển số 63M1 – 001.68 lưu thông hướng trung tâm TP.HCM ra quốc lộ 1A về các tỉnh Miền Tây. Khi di chuyển trên đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Rạch Cây địa phận phường 10 (quận 6, TP.HCM) thì có bùn thải xuất hiện tràn lan trên mặt đường.



Lượng bùn thải lớn đổ ngập trên đường

Dù sớm phát hiện nhưng lượng bùn quá nhiều khiến chiếc xe do anh Diện cầm lái bị chao đảo, trượt dài rồi mất lái. Sau đó, ô tô đâm vào dải phân cách, tông gãy lan can cầu và rơi xuống dưới đường, hư hại nặng, kính xe bể nát. May mắn, tài xế chỉ bị thương tích nhẹ.

Chiếc xe bị lật nghiêng, hư hại, móp méo hết phần đầu

Theo dân địa phương, ngoài ô tô trên, nhiều phương tiện vào rạng sáng đã bị mất lái, gặp sự cố khi di chuyển qua khu vực này. Không ai biết lượng bùn thải này xuất phát từ đâu.

Tại hiện trường, hàng chục tấn bùn nằm trên đường kéo dài khoảng 50 mét ở trên làn xe ô tô cầu Rạc Cây khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Giao thông rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Cơ quan chức năng, CSGT có mặt ghi nhận và tìm hướng xử lý, làm rõ nguyên nhân.

Cơ quan chức năng làm việc tại hiện trường

Công nhân công ty cầu phà TPHCM được huy động tới hiện trường khắc phục lượng bùn thải trên đường.