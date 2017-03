Buôn bán 40kg thuốc nổ trái phép

Đối tượng Nguyễn Đức Trung

Thực hiện kế hoạch nghiệp vụ số 08/2011 về tấn công tội phạm trên lĩnh vực an ninh quốc gia, khoảng 18h ngày 15/3/2011, tổ công tác của lực lượng An ninh điều tra Công an Nghệ An đã mật phục, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đức Trung khi đang vận chuyển 40kg thuốc nổ đi tiêu thụ.

Khám xét khẩn cấp nhà của Trung, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ thêm 20kg thuốc nổ, 150m dây cháy chậm và 300 kíp nổ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận đã mua số vật liệu nổ này từ một đối tượng lạ mặt ở Quỳnh Lưu cách đây khá lâu để mang về bán cho những người khai thác mỏ ở Nghĩa Đàn, TX. Thái Hòa.

Theo tài liệu của cơ quan an ninh điều tra, Nguyễn Đức Trung là đối tượng hoạt động chuyên nghiệp về buôn bán vật liệu nổ trên địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp và TX Thái Hòa. Sau khi mua một số lượng lớn vật liệu nổ, đối tượng thường chia thành nhiều phần nhỏ, đem cất giấu ở những địa điểm ít người qua lại như dưới chân núi hay ngách cầu, cống rồi đem bán dần để kiếm lời. Những lần giao hàng thường không có địa điểm cố định, đặc biệt Nguyễn Đức Trung tỏ ra là kẻ rất biết tính toán khi đối tượng không bao giờ sử dụng phương tiện của gia đình để chuyên chở hàng cấm mà thường thuê xe máy lai. Những điều này đã gây không ít khó khăn cho lực lượng điều tra trong việc bắt giữ Nguyễn Đức Trung. Trung đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Đại tá Nguyễn Cảnh Hợi (Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh) vừa cho biết: Lực lượng an ninh điều tra đã hoàn tất các thủ tục để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Trung (SN 1952, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa) về tội buôn bán, tàng trữ vật liệu nổ trái phép.

Theo Minh Tâm (Báo Nghệ An)