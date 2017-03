Buôn ma túy, mua sẵn quan tài phòng bất trắc

Ngày 24-6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt giữ thành công Vi Văn My (44 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) - kẻ trốn hai lệnh truy nã, mua sắm hung khí để buôn bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơn, cách đây chừng 15 năm, My đã ăn chơi lêu lổng rồi nghiện ma túy. Từ đó, My trang bị mìn, lựu đạn rồi thiết lập đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam. Năm 2004, đường dây ma túy xuyên quốc gia của My bị phát hiện, triệt phá nhưng My nhanh chân trốn lên rừng.



Vi Văn My (đứng giữa) bị công an bắt giữ cùng nhiều tang vật.

Từ năm 2004, My bị Công an tỉnh Nghệ An ra hai quyết định truy nã toàn quốc về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Sau một thời gian trốn ở rừng sâu và sang Lào, My lại xuất hiện ở quê nhà và cấu kết với nhóm người Lào tiếp tục thiết lập một đường dây ma túy từ Lào về Nghệ An. My đã tuyển chọn một nhóm đệ tử là con nghiện heroin để bảo vệ, cảnh giới và đi phân phối heroin.



Đặc biệt, My mua sắm nhiều súng, đạn, dao và sắm cả quan tài cho mình để ở nhà rồi tuyên bố "không chạy trốn khỏi quê hương nữa, có chết phải chết ở đây". Khi biết công an điều tra, My luôn mang súng và lựu đạn bên mình, tuyên bố sẽ "một sống, một chết".

Do vậy, Phòng PC47 và Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Nghệ An đã phải chờ thời cơ thích hợp để đảm bảo an toàn cho các chiến sĩ. Lúc 17 giờ 45 chiều 22-6, lợi dụng My đang đợi thợ cắt tóc tại nhà, các đệ tử của My đã di tản đi nơi khác. Thượng tá Nguyễn Đình Anh, Trưởng phòng PC47, Công an tỉnh Nghệ An đã lệnh cho các chiến sĩ ập vào bắt gọn.

Khi bị bắt giữ, My khá bình thản nhưng nhiều đối tượng nghiện ma túy và vợ, con, người nhà đã la hét, gây rối, cản trở lực lượng vây bắt. Công an thu giữ trên người My một gói heroin, một quả lựu đạn mỏ vịt. Khám xét nơi ở của My, công an tiếp tục thu giữ bốn khẩu súng tự chế, 30 con dao và một cân tiểu ly.

Thượng tá Anh cho biết thêm: “Việc bắt giữ được My - liều lĩnh, có kho vũ khí nóng, đảm bảo được sự an toàn tuyệt đối cho tòan bộ chiến sĩ và cả người dân trong vùng là thắng lợi lớn góp phần triệt phá địa bàn phức tạp về ma túy".