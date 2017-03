Cả trăm thanh niên chặn đường dẫn cầu Cần Thơ để đua xe

Cả trăm thanh niên cùng phương tiện xe máy đã chặn một đoạn đường dài khoảng 500 m trên đường dẫn lên cầu Cần Thơ, chặn các phương tiện ô tô đang lưu thông để cho một nhóm tổ chức đua xe trái phép từ Vĩnh Long sang Cần Thơ và ngược lại.





Các thanh niên đua xe trái phép bị tạm giữ tại trụ sở Công an TP Cần Thơ. Ảnh: HT

Từ tin báo của người dân, Đội tuần tra dẫn đoàn (PC67) Công an TP Cần Thơ đã phối hợp với cảnh sát hình sự đặc nhiệm, cảnh sát cơ động và Công an quận Ninh Kiều huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ triển khai phương án ngăn chặn, bắt giữ nhóm thanh niên tụ tập cổ vũ và tổ chức đua xe trái phép. Đến gần 4 giờ sáng, lực lượng chức năng đã khống chế 41 đối tượng cùng 41 xe máy, đưa về trụ sở Công an TP Cần Thơ để lập biên bản.

Qua làm việc, cơ quan công an xác định có gần 200 thanh niên từ các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang và TP Cần Thơ tụ tập trên đường dẫn cầu Cần Thơ để cổ vũ cho một nhóm thanh niên đua xe. Khi phát hiện có lực lượng chức năng, nhiều đối tượng vứt bỏ xe máy tại hiện trường để chạy thoát thân. Theo Phòng CSGT đường bộ, các trường hợp trực tiếp đua xe sẽ bị xử phạt hành chính với số tiền từ 10 đến 20 triệu đồng và tịch thu phương tiện sử dụng để đua. Các trường hợp tụ tập, tham gia cổ vũ bị xử phạt hành chính và có biện pháp răn đe theo quy định pháp luật.