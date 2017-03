Cãi nhau với chồng, thai phụ nhảy cầu tự tử

Cầu Trạm Bạc, nơi gia đình chị Q.H. đang tổ chức vớt xác chị H.

Chiều 23-4, ông Nguyễn Văn Sáng, chủ tịch UBND xã Hồng Phong (Huyện An Dương, TP Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn xã vừa có một thai phụ trẻ nhảy sông tự tử ở khu vực cầu Trạm Bạc (thuộc địa phận huyện An Lão, TP. Hải Phòng). Nạn nhân là chị Quảng Thị Q.H. (SN 1995, thôn Đông Xuân, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP. Hải Phòng).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8h sáng 23-4, chị H đi lên cầu Trạm Bạc rồi gọi cho chồng là anh Phạm Văn Trung (SN 1995). Khi anh Chung vừa lên đến nơi thì chị H bất ngờ nhảy xuống sông, anh Trung lao theo để cứu vợ nhưng do nước quá sâu, dòng chảy mạnh nên anh Trung không cứu được vợ. Anh Trung cũng suýt mất mạng, một người dân thuyền chài gần đó đã cứu được anh Trung.

Đến 13h30 cùng ngày, mọi người tìm thấy xác chị Hoa cách chân cầu Trạm Bạc không xa.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc do mâu thuẫn vợ chồng.