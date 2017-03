Cảnh giác với nạn trộm cắp tại các công ty

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tội phạm trộm cắp tài sản không chỉ tập trung vào các nhà dân mà còn “để ý” các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh... Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chủ yếu vẫn là do các cơ quan chủ quan, mất cảnh giác.

Nghỉ việc quay lại cướp

Trần Hoàng Anh (23 tuổi, quê Kiên Giang) là công nhân làm việc tại Công ty TNHH VTT (đóng tại khu phố 4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Cách đây hai ngày, Trần Hoàng Anh bất ngờ nghỉ việc. Do không có tiền tiêu, biết Công ty TNHH VTT vào ban đêm chỉ có ông Nguyễn Anh Dũng (69 tuổi) trông coi nên Trần Hoàng Anh nảy sinh ý định đột nhập vào công ty cũ để trộm cắp tài sản. Do biết công ty trang bị camera nên khi đột nhập vào công ty, Trần Hoàng Anh bịt khẩu trang, trùm đầu và mang cả bao tay để camera quay lại được nhưng không nhận diện được khuôn mặt mình.

Trần Hoàng Anh - nghi can vừa gây ra vụ cướp tài sản tại Công ty TNHH VTT. Ảnh: TIẾN DŨNG

Chuẩn bị xong, khoảng 0 giờ ngày 22 ngày 9-11, Trần Hoàng Anh đột nhập Công ty TNHH VTT để trộm tài sản, tuy nhiên bị ông Dũng phát hiện. Trần Hoàng Anh đã sử dụng một thanh sắt dùng để nhổ đinh (dài khoảng 80 cm) đánh liên tiếp vào người ông Dũng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó Trần Hoàng Anh lục lọi lấy đi ba laptop của Công ty TNHH VTT rồi tẩu thoát. Đến khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, có người đến Công ty TNHH VTT mới phát hiện ông Dũng nằm bất tỉnh dưới nền nhà nên đưa BV Đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, đồng thời trình báo với cơ quan chức năng.

Sau khi khoanh vùng và truy xét, đến 4 giờ ngày 9-11, lực lượng Công an phường Trảng Dài đã bắt được Trần Hoàng Anh cùng tang vật đang lẩn trốn tại một phòng trọ trong khu phố 4, cách Công ty TNHH VTT khoảng 100 m. Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Trần Hoàng Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sáng 9-11, sau khi lập hồ sơ, Công an phường Trảng Dài đã bàn giao nghi can Trần Hoàng Anh cho Công an TP Biên Hòa để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Đang làm cũng trộm

Trước đó, ngày 25-10, trong lúc làm việc, Lưu Văn Cường (46 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa), là công nhân Công ty TNHH NY đóng tại KCN Sông Mây (huyện Trảng Bom), đã trộm cắp của công ty này 11 cái áo thun thành phẩm, 17 m vải vụn và một ống đèn tuýp. Sau đó Cường để số tài sản trên vào một bao tải và dùng vải vụn (loại dùng để đốt nồi hơi) che phủ lên trên.

Đến 12 giờ 30 ngày 28-10, Cường đưa bao tải trên nhờ anh Trương Văn Dương là tài xế xe tải chở củi của Công ty TNHH NY đưa ra ngoài. Cường nói với anh Dương là lấy vải vụn về để lau nhà. Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, khi anh Dương chở bao tải ra cổng thì bảo vệ công ty kiểm tra phát hiện nên báo công an huyện để làm việc.

Biết sự việc bị bại lộ, đến 15 giờ cùng ngày thì Cường ra đầu thú. Theo báo giá của Công ty TNHH NY, trị giá tài sản bị Cường chiếm đoạt là hơn 4 triệu đồng. Hiện công an huyện đang tạm giữ Cường để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bảo vệ câu kết với người ngoài để trộm

Hiện Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cũng đang tạm giữ bốn nghi can gồm Võ Hoàng Nhi (32 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa), Lê Thành Dũng (48 tuổi, ngụ Chợ Mới, An Giang, tạm trú tại ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, Trảng Bom), Lê Đình Chung (41 tuổi, ngụ thị trấn Trảng Bom, Trảng Bom), Hoàng Đình Ngà (23 tuổi, quê Đồ Sơn, Hải Phòng) và tiếp tục điều tra, truy bắt các nghi can còn lại để tiến hành điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan an, khoảng tháng 6-2015 đến 11-10-2015, Nhi, Dũng, Chung, Ngà là bảo vệ của Công ty WS, KCN Bàu Xéo (huyện Trảng Bom) đã cùng năm nghi can khác (chưa rõ nhân thân lai lịch) bàn bạc với nhau, thay đổi hướng camera và tiến hành vào kho để lấy trộm tài sản của công ty này.

Cho đến thời điểm bị bắt, nhóm của Nhi đã lấy trộm của Công ty WS 660 bao cám (loại bao 60 kg). Sau đó các nghi can trên bán cho một đối tượng tên “Ba Ke” thuộc khu vực xã Tây Hòa với số lượng 40 tấn cám, với giá 8 triệu đồng/tấn. Tổng số tiền thu được từ việc trộm cắp trên là 320 triệu đồng. Số tiền này sau đó cả nhóm chia nhau ăn xài.

Theo các cơ quan điều tra, nguyên nhân xảy ra trộm cắp tài sản tài các công ty là do công tác bảo vệ ở các cơ quan, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh này còn nhiều sơ hở, lỏng lẻo. “Để đảm bảo an toàn tài sản, tránh bị trộm cắp, cách hiệu quả nhất vẫn là ý thức của các cơ quan, doanh nghiệp trong việc nêu cao tinh thần cảnh giác, tự phòng ngừa, quản lý chặt tài sản của mình, không tạo cơ hội để kẻ gian dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp” - một cán bộ điều tra nói.