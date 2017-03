Cảnh sát hình sự TP.HCM vào cuộc vụ xâm hại ở Thủ Đức

Theo đó, chiều 18-3, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP.HCM, cho biết liên quan đến vụ việc chị Thanh (tên đã được thay đổi) - người mẹ tố cáo con mình bị xâm hại khi đang đi học tại Trường Tiểu học LTV (quận Thủ Đức, TP.HCM), hiện giám đốc Công an TP.HCM đã có chỉ đạo PC45 vào cuộc phối hợp với Công an quận Thủ Đức điều tra làm rõ vụ việc.



Buổi tiếp xúc với báo chí do công an quận tổ chức ngày 13-3 hé lộ thông tin màng trinh bé gái không rách, không có tinh dịch trong âm đạo.

Liên quan đến thông tin về kết quả giám định pháp y mà Công an quận Thủ Đức trả lời chị Thanh, người phát ngôn Công an TP.HCM cho biết hiện chưa đủ dữ kiện để khởi tố hình sự vụ án.

“Hiện Công an quận Thủ Đức đang điều tra làm rõ và chưa có kết luận gì. Công an TP đã có chỉ đạo PC45 phối hợp với Công an quận Thủ Đức. Hiện tại chưa có yếu tố của vấn đề hình sự” - Đại tá Nguyễn Sỹ Quang nói.



Chị Thanh khóc nghẹn khi chia sẻ về việc chị đã dành rất nhiều thời gian ôm con gái tỉ tê để bé có thể kể ra mọi chuyện.

Trước đó, ngày 15-3, chị Thanh đã gửi đơn yêu cầu lực lượng chức năng giám định dữ liệu camera an ninh tại Trường LTV.

Hành động này của người mẹ sau khi nhận được thông báo của Công an quận Thủ Đức gửi để giải quyết đơn tố cáo của chị. Trong thông báo này cho biết sau khi tiếp nhận đơn tố cáo và vật chứng của gia đình chị Thanh, công an đã đưa cháu bé đi giám định pháp y tại Trung tâm Pháp y TP.HCM và kết luận: Màng trinh không rách, có vết bầm, xây xát. Phết dịch âm đạo. Nhuộm tinh trùng theo quy trình Christmas Tree Stain không thấy tinh trùng. Có tế bào nam trong dịch âm đạo nhưng không đủ cơ sở để đối chiếu với mẫu ADN của đối tượng nam. Các mẫu vật do chị Thanh giao nộp không tìm thấy tinh trùng.