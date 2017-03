Cảnh sát tìm tung tích nạn nhân mang dây chuyền bị đánh chết

Trước đó, đêm 29-8, trên địa bàn phường Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) xảy ra vụ án giết người. Nạn nhân bị đánh chết là nam giới lạ mặt, khoảng 27-35 tuổi, cao 1,62 m. Tuy nhiên, do nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân và không có thân nhân đến nhận nên công tác điều tra đang gặp khó khăn.





Camera an ninh quay lại được cảnh nhóm người ở phường Quỳnh Thiện đã đánh nạn nhân tử vong.

Theo PC45, Công an tỉnh Nghệ An, qua khám nghiệm cho thấy nạn nhân mặc áo ba lỗ màu trắng đã bị úa vàng, quần đùi màu xám sọc kẻ ô, cổ đeo một sợi dâu chuyền kim loại màu trắng.

Ở vùng bụng nam nạn nhân này có sẹo của vết mổ dài chạy dọc theo đường giữa xương ức qua rốn. Nạn nhân mang theo một ví da màu đen, bên trong có số tiền 394.000 đồng.

Được biết hiệ PC45 Công an tỉnh Nghệ An và Công an thị xã Hoàng Mai đã bắt giữ nghi can Phan Văn Lâm (32 tuổi, chủ quán thịt chó ở phường Quỳnh Thiện) và sáu nghi can khác để điều tra hành vi đánh chết nạn nhân trên.

Thượng tá Cao Ánh Hồng, Phó Trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết ai là người thân hoặc ai biết nạn nhân có đặc điểm như trên thì hãy gọi điện thoại số 0914937188 báo cho Đội 3, Phòng PC45, Công an tỉnh Nghệ An để phục vụ công tác điều tra.