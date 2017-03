Cặp bài trùng liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm

Liên quan đến vụ án trên, đối tượng Đinh Văn Hiếu hiện đang bỏ trốn nên Công an huyện Trảng Bom đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ.



Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ ngày 1-6 đến 19-8, Linh Thành Long đã cùng đối tượng Đinh Văn Hiếu thực hiện bốn vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị tài sản là gần 17 triệu đồng trên địa bàn huyện Trảng Bom.

Cụ thể vào lúc 23 giờ ngày 1-6, Long và Hiếu đến quán cà phê Hoàng Phố trên đường Lê Đại Hành thuộc khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom lén lút trộm cắp một máy tính xách tay và một tivi. Sau đó, Hiếu và Long đem số tài sản vừa trộm cắp được đến tiệm cầm đồ Trường Sơn bán được 4,2 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Tiếp đó, vào lúc 10 giờ ngày 13-6, Long đang làm thuê bốc vác củi ở gần sân gold huyện Trảng Bom thì Hiếu điện thoại rủ Long đi trộm cắp tài sản và được Long đồng ý. Hiếu điều khiển mô tô đến đón Long. Khi đến nhà Nguyễn Văn Lân tại tổ 8, khu phố 2, thị trấn Trảng Bom thì Long đứng bên ngoài hàng rào cảnh giới, Hiếu vào nhà vác tivi ra ngoài đưa cho Long. Hiếu và Long mang điện thoại và tivi đến tiệm cầm đồ Trường Sơn bán được 5,2 triệu đồng.

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 21-6, Hiếu rủ Long đi trộm cắp tài sản, cả hai đi bộ đến nhà bà Hà Thị Hà ở tổ 1, khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom. Long đứng ngoài cảnh giới, Hiếu leo qua hàng rào vào nhà dùng mỏ lết bẻ khuy móc ổ khóa, sau đó Long cùng Hiếu vào nhà bà Hà trộm cắp được số tiền 1,9 triệu đồng và một điện thoại di động. Hiếu và Long chia nhau tiền tiêu xài.

Vào lúc 9 giờ ngày 19-8, Long và Hiếu đến nhà ông Đặng Thế Tin tại ấp 4, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom trộm cắp của ông Tin ba điện thoại di động và một tivi trị giá 4,5 triệu đồng.

Ngày 20-8, bà Linh Vi Thủy (mẹ Long) biết sự việc nên đã động viên Long ra đầu thú tại Công an thị trấn Trảng Bom. Công an thị trấn Trảng Bom đã chuyển hồ sơ đến Công an huyện Trảng Bom giải quyết theo thẩm quyền.