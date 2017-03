'Cắt ngọn' đường dây cung cấp thuốc lắc, ma túy đá

Ngày 14-10, Công an quận Tân Bình cho biết đã chuyển hồ sơ, tang vật cùng đối tượng trong đường dây chuyên cung cấp thuốc lắc, ma túy “đá” cho dân nghiện ở quán bar, vũ trường cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra.



Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát Công an quận Tân Bình phát hiện nhóm nghi can cung cấp thuốc lắc, “hàng đá” ở quán bar, vũ trường nên lên kế hoạch triệt phá.



Ngày 18-7-2016, các trinh sát ập vào một chung cư ở Tân Bình tiến hành bắt giữ Hiếu cùng Trần Duy Khang, Võ Thành Tú (cùng ngụ quận Tân Phú). Tại đây, trinh sát thu được hơn 1.900 viên thuốc lắc và 177 g ma túy .

Quá trình điều tra, Hiếu khai nhận Tú, Khang là đàn em thân tín của Hiếu, cả hai có nhiệm vụ đi giao “hàng” cho khách của Hiếu và được trả công 300.000 đồng/chuyến.

Người chuyên cung cấp ma túy cho Hiếu phân phối quán bar, vũ trường ở TP.HCM là Nguyễn Hoài Nam (34 tuổi, ngụ Hà Nội). Mỗi lần vào TP.HCM giao dịch, Nam thường thuê hai căn hộ chung cư trên đường Thành Thái (quận 10) làm nơi chứa hàng, đóng gói rồi đưa đi tiêu thụ. Tuy nhiên, khi Công an quận Tân Bình tiến hành khám xét hai căn hộ trên thì Nam đã nhanh chân tẩu thoát. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hoài Nam và phát lệnh truy nã Nam trên toàn quốc.

Vào thời thiểm truy bắt Nam, trinh sát PC47 phát hiện một đàn anh của Nam là Đỗ Quý Sắc (ngụ quận 5, từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy) thường móc nối, đàn em và các cô gái trẻ từ các quán bar, vũ trường đưa về một khách sạn trên đường Nguyễn Biểu để tổ chức sử dụng ma túy.

Ngày 29-9, trinh sát nắm được Sắc sẽ đến chung cư Tôn Thất Thuyết (quận 4) để giao “hàng” nên đã mật phục bắt quả tang Sắc và một đồng phạm tên Trinh.

Khám xét khẩn cấp nơi lưu trú của Sắc, trinh sát thu giữ hơn 1.3 kg ma túy tổng hợp, 2.300 viên thuốc lắc, 200 triệu đồng.

Sau khi bắt được Sắc, đầu tháng 10-2016, Công an quận Tân Bình được mật báo Nam - kẻ có lệnh truy nã đang lẩn trốn tại Hà Nội nên đã kịp thời phối hợp với PC47 - Công an TP.HCM bắt giữ Nam khi Nam chuẩn bị trốn sang Trung Quốc.