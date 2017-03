Cậu bé lẻn vào nhà hàng xóm ăn trộm 62 chỉ vàng

Thiếu tá Nguyễn Hoài Việt, Trưởng công an huyện Thạch Hà cho biết, ngày 9/4, Công an huyện nhận được trình báo của ông Hoàng Lương Quân (trú xã Thạch Lưu) về việc bị kẻ gian mở két sắt ăn trộm 62 chỉ vàng (dây chuyền, nhẫn) cùng 8 triệu đồng.

Sau gần một tuần khoanh vùng điều tra, cảnh sát xác định nghi can là Chiến. Tại cơ quan công an, Chiến khai là hàng xóm, quen biết với gia chủ nên đã ăn trộm chìa khóa két từ trước. Rình lúc gia đình ông Quân không có người ở nhà, nghi can này đã lẻn vào, dùng chìa khóa mở két.

Chiến đã tiêu hết 8 triệu đồng tiền mặt. Số vàng trị giá 200 triệu đồng cậu ta đem cất giấu chưa kịp tiêu thụ.

Theo Đức Hùng (Vnexpress)