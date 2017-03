Cha thách thức con tự sát

Chồng đánh vợ gãy hai tay, hai chân



Trung tá Nguyễn Ngọc Diệp, Phó Trưởng Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế), ngày 4-10 cho biết đã mời ông Nguyễn Hải Quý (50 tuổi, ở xã Phong Sơn, huyện Phong Điền) lên để làm rõ về việc đánh vợ của ông này.



Tại công an, ông Quý thừa nhận ngày 2-10, do mâu thuẫn chuyện gia đình nên đã dùng một cây gậy tre đánh tới tấp khiến vợ ông là bà Phan Thị Phương bị gãy hai tay và hai chân. Nghe tiếng tri hô kêu cứu, hàng xóm đã đưa bà đi cấp cứu.