Chân dung Việt kiều bị bắt sau 25 năm có lệnh truy nã tại quê nhà

(PLO) -Ngày 4-8, Cơ quan Cảnh sát truy nã tội phạm (PC.52), Công an tỉnh Khánh Hoà cho biết, ngay sau khi bắt được đối tượng có lệnh truy nã là(Việt kiều Mỹ, trưa ngày 3-8), theo quyết định truy nã của Công an tỉnh, cơ quan này đã bàn giao cho Cơ quan an ninh điều tra để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.