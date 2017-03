Chặn đường dây đưa 16 người vượt biên trái phép

Ba người này gồm: Nguyễn Văn Yên (28 tuổi), Trần Khắc Toản (46 tuổi, cùng trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa) và Võ Văn Nhã (34 tuổi, trú tại Bố Trạch, Quảng Bình).

Theo đó, qua công tác trinh sát, Công an huyện Quảng Xương nắm được thông tin có nhóm người tổ chức đưa người dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc nên đã lập chuyên án. Phát hiện nhóm người này chuẩn bị đưa nhiều công dân từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình vượt biên, Công an huyện Quảng Xương đã đề nghị Công an TP Hà Nội phối hợp ngăn chặn, bắt giữ.



Ảnh: Yên, Toản, Nhã (từ trái sang) và những người đang được tổ chức vượt biên trái phép. (ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Nhận được đề nghị, Đội CSGT số 14 Công an TP Hà Nội đã tổ chức chốt chặn tại các vị trí mà nhóm này có thể di chuyển qua. Đến khoảng 10 giờ ngày 13-3, tổ công tác phát hiện ô tô khách 29 chỗ mang biển số 12B-001.53 vừa xuất bến Giáp Bát có đặc điểm giống với thông tin nghi vấn do Công an huyện Quảng Xương cung cấp.



Ngay lập tức, cảnh sát đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 33 người nên đã tiến hành lập biên bản xử phạt đối với lái xe về hành vi quá số người quy định, đồng thời đưa toàn bộ người và xe về trụ sở Công an phường Giáp Bát.

Tại đây, Nguyễn Văn Yên thừa nhận việc tổ chức cho 16 người trốn đi nước ngoài trái phép.



Điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Yên và Võ Văn Nhã thường xuyên xuất cảnh sang Trung Quốc lao động từ nhiều năm nay. Theo lời khai của những người dân thì họ đã nộp cho nhóm này 5 triệu đồng/người để được xuất cảnh trái phép.

Hiện Công an TP Hà Nội đã bàn giao nhóm người này cho Công an huyện Quảng Xương để tiếp tục điều tra làm rõ.