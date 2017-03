Chết ngạt vì để bếp than tổ ong trong phòng

Qua cấp cứu, xét nghiệm ban đầu của lực lượng chức năng có mặt trực tiếp tại hiện trường, người phụ nữ đã tử vong, còn người đàn ông đang ở tình trạng hôn mê sâu. Sáng 2-4, Công an quận Ngô Quyền, Công an TP Hải Phòng xác nhận nhận thông tin trên.

Khoảng 7 giờ sáng 2-4, những người xung quanh không thấy cặp đôi này mở cửa bán hàng ăn như mọi ngày. Đến khi chị của cô gái tên Y. tới để phụ em nhưng gọi cửa không thấy Y. trả lời. Người chị gái nhờ hàng xóm phá cửa vào.



Cặp đôi tử vong vì để bếp than trong nhà.

Hàng xóm xung quanh đập cửa kính để mở cửa xếp bên trong thì từ trong nhà xộc ra nồng nặc mùi than tổ ong. Mọi người quạt khói để xông vào thì tá hỏa phát hiện đôi nam nữ nằm bất động trên giường trong tư thế đang đắp chăn ngủ. Y. đã tử vong. Nạn nhân nam tên H. đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Thông tin từ phía cơ quan công an, ngôi nhà xảy ra vụ việc là nhà cấp 4, có diện tích khoảng 30 m2, được đóng kín cửa. Bên trong ngôi nhà có hai bếp than tổ ong (loại bếp nhỏ đun hai viên than) vẫn đang cháy.

Hiện công an đang phối hợp với các ban ngành liên quan tiến hành khám nghiệm pháp y. Nguyên nhân ban đầu được cho là hai nạn nhân bị ngộ độc khí CO do bếp than tổ ong sinh ra. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.