Chưa nhận lương, thanh niên đi cướp kiếm tiền xài

Ngày 22-3, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Văn Bảo Hùng (21 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.



Nghi can Hùng tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, Hùng khai nhận là công nhân của một công ty may mặc tại thị xã Dĩ An (Bình Dương). Vì cần tiền tiêu xài lại chưa có tiền lương nên Hùng nảy sinh ý định đi cướp tài sản bán lấy tiền.



Ngày 14-3, Hùng ra khu dân cư Việt Sing (thuộc khu phố 2, phường An Phú, thị xã Thuận An) lao ra đường chặn đầu xe máy của một người phụ nữ rồi dùng chân đạp khiến nạn nhân ngã nhào. Lúc này Hùng định nhảy lên xe phóng đi thì nạn nhân truy hô, người dân bắt giữ Hùng giao cơ quan công an.