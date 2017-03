Cô gái 17 tuổi bị người tình đánh chết

Ngày 7-1, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã tạm giữ Hà Quốc Tài (26 tuổi, ngụ quận 11, có một tiền án về tội cướp tài sản) về hành vi giết người. Nạn nhân là NTCN (17 tuổi) bị Tài dùng cây gỗ đánh vào đầu tử vong khi đang mang thai hơn một tháng.

Ghen tuông vô cớ, đánh chết người

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 9-2013, Tài và N. tình cờ quen biết rồi tiến tới tình cảm yêu đương. N. làm công nhân ở xã Vĩnh Lộc A (Bình Chánh), còn Tài làm thuê cho một cơ sở sản xuất đồ gỗ ở Đồng Nai. Trong thời gian quen biết, thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, Tài thường gặp N. và chở N. đi chơi. Tài có mẹ ruột là bà H. ở tại khu nhà trọ ấp 4, xã Vĩnh Lộc A. Tuy nhiên, biết con nghiện ma túy đá nên bà H. không cho Tài ở chung nhà trọ. Mỗi lần gặp gỡ, Tài và N. thuê phòng ở một khách sạn tại Vĩnh Lộc A để sống như vợ chồng.





Hà Quốc Tài và cây gỗ đánh nạn nhân NTCN tử vong. Ảnh: TK

Sáng 6-1, N. gọi điện thoại cho Tài thông báo đã có thai và nói Tài về chở đi bệnh viện khám. Nghe vậy, Tài chạy xe máy từ Đồng Nai về chở N. đến bệnh viện khám thai và được bác sĩ thông báo thai nhi được khoảng bốn tuần tuổi. Sau đó, Tài chở chị N. về nhà trọ của mẹ. Tại đây, Tài rủ thêm bạn là Nguyễn Hữu Đáp (ngụ quận Bình Tân) đến nhậu chung. Trong lúc nhậu, giữa Tài và N. xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. N. trách móc Tài không có trách nhiệm với “vợ”, hiện N. đã có thai nên lo không biết có thể tiếp tục đi làm để kiếm tiền sau này nuôi con hay không.

Riêng Tài khai lúc cãi nhau, trong đầu Tài nhớ đến đêm Noel vừa qua N. từ chối không đi chơi chung với Tài. Do đã uống nhiều rượu, cộng với cơn ghen nổi lên, Tài vào phòng trọ lấy khúc gỗ vuông (dài 0,7 m) chạy ra đánh liên tiếp vào đầu N. khiến nạn nhân ngã xuống bất tỉnh. Lúc này bà H. mới phát hiện chạy đến can ngăn, vội kêu xe chở N. đến Trạm Y tế xã Vĩnh Lộc A nhưng chị N. đã tử vong vì chấn thương sọ não.

Hoàn cảnh đáng thương của cô gái xấu số

Sau khi đánh N. tử vong, Tài kêu Đáp chở Tài bỏ trốn. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Công an huyện Bình Chánh truy xét bắt giữ Tài tại nhà một người quen của Đáp ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận trước đây từng sống chung với một phụ nữ ở quận 8 và đã có con. Tuy nhiên, Tài thường hay đánh đập vợ con nên phụ nữ này đã ôm con bỏ đi. Sau đó, Tài quen biết và chung sống với N. Ngoài ra, cơ quan điều tra đã lập hồ sơ xử lý Đáp về hành vi không tố giác tội phạm.

Công an huyện Bình Chánh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm tử thi và thông báo cho người thân của N. để đưa N. về quê an táng.

Được biết, N. có hoàn cảnh khá thương tâm khi cha đã mất, mẹ bỏ đi làm ăn xa, cơ quan công an chỉ liên lạc được với người anh của N. đang ở tận Kiên Giang. Do quê ở xa nên đến chiều 7-1 vẫn chưa có người thân nào đến để lo hậu sự cho N.

TUYẾT KHUÊ