Cô gái về từ Trung Quốc tố nhóm buôn người

Ngày 10-7, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã khởi tố bị can đối với Lô Thị Quang (trú bản Piềng Ô, xã Xiêng My, huyện Tương Dương) và Vi Thị Với (trú bản Na Cọ, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông) về tội mua bán người.

Tháng 8-2016, sau một thời gian bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ, em V.Th.H (quê xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông) cùng gia đình đã liên lạc với Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An để kêu cứu. Em H. bị một người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ, bị gia đình chồng giam giữ không cho đi ra ngoài, không cho dùng điện thoại nhiều tháng. Lợi dụng sơ hở của gia đình chồng, em H. đã gọi điện về Việt Nam cầu cứu.



Bị can Lô Thị Quang.

Từ lời kêu cứu của H. Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án điều tra đường dây mua bán phụ nữ và tìm cách giải cứu nạn nhân.



Sau khi liên lạc được với em H đang ở Trung Quốc, các chiến sĩ đã hướng dẫn H. thoát khỏi nhà chồng và giúp em về Việt Nam an toàn.

Ngày 15-9-2016, em H. trở về qua Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) và được các chiến sĩ đưa về tận quê nhà. Khi về đến nhà, H. làm đơn tố cáo hành vi lừa bán phụ nữ của Quang và Với.

Qua điều tra cho thấy Quang từng sinh sống và làm ăn ở Trung Quốc. Năm 2015, Quang từ Trung Quốc trở về thăm gia đình. Từ chuyến về thăm quê này, Quang gặp Với là em dâu của Quang. Quang nói với em dâu là vào bản đi tìm các cô gái xinh đẹp sang Trung Quốc làm việc thì Với sẽ được tiền công 15 triệu đồng/người. Ngoài ra, nếu các cô gái đồng ý đi Trung Quốc lấy chồng sẽ được trả 100 triệu đồng/người. Với đã đồng ý.

Với đi gặp em H. và rủ rê em H. rằng: "sang Trung Quốc lấy chồng sung sướng mà gia đình sẽ được nhận 100 triệu đồng. Em chỉ cần lấy 5 đến 6 tháng thì sẽ được đưa về quê nhà".

Thương cha, mẹ khó khăn, và nghe nói chỉ phải đi Trung Quốc 5 đến 6 tháng em H. nhận lời. Đến ngày 16-4-2015, H và Với lên xe đò ở bến xe Vinh (TP Vinh) ra ra TP Móng Cái (Quảng Ninh). Khi ra đến biên giới phía Bắc Với gọi điện cho Quang để cử người đón, đưa em H. qua Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Khi đưa em H. sang Trung Quốc trót lọt, Quang bán H. cho một người đàn ông nhiều tuổi ở Trung Quốc với giá 6,7 vạn nhân dân tệ. Quang đưa cho Với 20 triệu đồng tiền công, tiền xe đò và 90 triệu đồng để về trả cho gia đình em H.

Đến giữa tháng 6-2017, Quang từ Trung Quốc trở về quê và lại tiếp tục đi tìm "con mồi" để đưa sang Trung Quốc bán thì bị công an bắt giữ.

Được biết, sau khi chồng ở quê nhà mất, Quang vượt biên sang Trung Quốc và lấy chồng rồi về quê đưa ba người con sang Trung Quốc làm ăn sinh sống.

Khi bị bắt giữ, Quang khai bản thân nghiện ma túy, đã nhiều lần về Việt Nam để tìm người, dụ dỗ những cô gái nhẹ dạ, cả tin để đưa sang Trung Quốc.

Với do đang nuôi con nhỏ và mang thai nên được tại ngoại phục vụ công tác điều tra.