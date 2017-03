Cố sát vì nghi ngờ vợ có người mới

Ngày 19-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận hồ sơ vụ án và nghi can Chiều Văn Dương (25 tuổi, ngụ ấp Gia Ui, Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai) được chuyển lên từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuân Lộc để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Dương được xác định đã có hành vi giết vợ mình là chị Lê Thị Cẩm Nhung.



Hiện trường nơi Dương đâm chị Nhung. Ảnh: CTV

Theo điều tra ban đầu, hai vợ chồng Dương thường xuyên mâu thuẫn do Dương hay uống rượu, lười biếng lao động và nhiều lần đánh đập vợ.

Có lần Dương còn dùng dao đuổi chém vợ, rất may chị Nhung đã chạy thoát về nhà cha mẹ đẻ.

Sau đó, chị Nhung, Dương đã thống nhất ký đơn xin ly hôn gửi đến tòa án.

Trong thời gian chờ tòa giải quyết, chị Nhung ở với gia đình cha mẹ đẻ, thỉnh thoảng Dương có đến chơi thăm con và có ý hàn gắn vợ chồng nhưng chị Nhung không đồng ý.

Khoảng 13 giờ ngày 1-7, Dương đến thăm con, đồng thời cũng có lời nói hàn gắn yêu cầu chị Nhung đưa con về nhà. Tuy nhiên, không được chị Nhung chấp nhận.

Nghi ngờ vợ đã có người khác, tức giận Dương xuống bếp lấy một con dao rồi tấn công chị Nhung liên tiếp, sau đó bỏ chạy.

Do được cấp cứu kịp thời nên chị Nhung may mắn đã bảo toàn được tính mạng.

Ngày 5-7, Chiều Văn Dương đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuân Lộc đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xét thấy hành vi trên của Chiều Văn Dương có đủ các yếu tố cấu thành tội giết người, thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có khung hình phạt cao nhất tù chung thân hoặc tử hình, thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai. Do vậy Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuân Lộc đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.