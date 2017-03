Côn đồ đập phá quán, truy sát công an

Khoảng 20 giờ ngày 6-1, có nhóm ba thanh niên đi vào quán, sau đó cự cãi với một nhân viên của quán. Thấy nhóm người hung hãn đang gây hấn, ông NDT (cán bộ Phòng PC45 - Công an TP.HCM) đang ngồi bàn bên cạnh đến can thiệp. Bất ngờ nhóm này dùng chai bia, ly, chén trên bàn quay sang tấn công ông T. Yếu thế, ông T. bị chúng đuổi đánh phải bỏ chạy, núp vào bên phòng dành cho nhân viên. Tuy nhiên, cả ba đập bể kính cửa phòng, tiếp tục truy sát và gây thương tích nhẹ trên mặt ông T. Khi nhân viên cùng quản lý quán vào can ngăn cũng bị nhóm này đuổi đánh. Trước khi rút đi nhóm còn đập phá thêm nhiều đồ đạc, tủ kiếng của quán (ảnh).





Nhận tin báo, công an phường Sơn Kỳ và cảnh sát hình sự quận Tân Phú đã xuống hiện trường ghi nhận, thu thập hình ảnh ghi lại từ camera của quán, mời những người liên quan lấy lời khai. Bước đầu xác định nhóm côn đồ được một người đàn ông tên H. nhờ đến giải quyết mâu thuẫn nợ nần giữa ông H. với một nhân viên của quán.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

LƯU NGUYỄN