Côn đồ xách mã tấu 'đại náo' quán nhậu

Chiều 27-8, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) xác nhận đã cử lực lượng phối hợp với Công an phường Mỹ An để tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nhóm đối tượng côn đồ có hành vi xông vào đập phá quán nhậu.



Nhóm côn đồ xông vào đập phá quán nhậu. (Ảnh: cắt từ clip)

Theo trình bày của anh LĐH (chủ quán nhậu số 61 Phan Tứ, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), vào khoảng 21 giờ 50 tối 20-8, có một nhóm thanh niên khoảng 10 người đến đánh bi-da tại quán số 63 Phan Tứ thì nảy sinh mâu thuẫn với nhau.

Nhóm này rời quán bi-da và tiếp tục cãi nhau tại khu vực trước quán nhậu của anh H. Thấy vậy, anh H. ra khuyên nhóm này giải tán thì bị các đối tượng này chửi bới rồi bỏ đi.

Tưởng chuyện đã kết thúc nên anh H. trở lại làm việc bình thường. Khoảng 15 phút sau, nhóm thanh niên này chạy xe máy mang theo dao và mã tấu quay lại và xông vào quán nhậu đập phá, chém loạn xạ.

“Trong quán có nhiều nhân viên và rất đông khách đang ngồi ăn uống thì bị nhóm này hăm dọa, rượt đánh nên phải bỏ chạy tán loạn. Tôi cũng phải ra lối cửa sau để thoát hiểm” - anh H. cho hay.



Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.