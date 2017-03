Công an bắt đá gà, một thanh niên bị trúng đạn

Ngày 20-4, ông Trần Văn Đốc, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ (Long An), cho biết huyện này vừa nhận được báo cáo ban đầu vụ nổ súng bắt đá gà tại xã Tân Phước Tây chiều 18-4. Vụ việc này đã làm một thanh niên tên N. ngụ tại địa phương bị thương ở lưng hiện đang nằm viện điều trị tại TP.HCM.





Vết thương trên lưng anh N. do đạn cao su gây ra.

Theo báo cáo của lực lượng công an tham gia bắt đá gà, hôm đó khi lực lượng công an huyện, xã ập vào bắt vụ đá gà có bắn một phát súng chỉ thiên (loại súng bắn đạn cao su). Tiếp đó, do nhóm đá gà chen lấn bỏ chạy khiến ông Nguyễn Tấn Đạt, Quyền Trưởng Công an xã Tân Phước Tây, bị vấp ngã và súng cướp cò, trúng lưng một thanh niên trong nhóm người đang bỏ chạy.

Trao đổi qua điện thoại, ông Đạt cũng cho biết công an xã đã làm đúng quy trình, còn vụ súng nổ khiến một người bị thương là sự cố đáng tiếc.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông Đạt đã đến gia đình nạn nhân thăm hỏi. Hiện sức khỏe của nạn nhân cũng đã tạm ổn, ông Đạt vẫn đi làm bình thường.



Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.