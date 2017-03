Công an điều tra vụ thầy giáo bị tố dâm ô nữ sinh lớp 3

Hôm nay (11-3), cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) đã cử tổ công tác về Trường Tiểu học Hưng Bình (TP Vinh, Nghệ An) để xác minh điều tra làm rõ việc thầy giáo CVD ở trường này bị tố cáo dâm ô với nhiều nữ sinh lớp 3 và mở phim "tươi mát" cho học sinh xem.

Công an đã lấy hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc để phục vụ xác minh điều tra.

Theo các cán bộ điều tra, vụ việc đang được xác minh cẩn trọng bởi phụ huynh tố cáo từ lời kể của các em học sinh mà các em còn nhỏ tuổi chứ chứng cứ chưa rõ ràng. Khi lấy lời khai các em cần phải có người giám hộ.

Liên quan đến vụ việc, ông Trần Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hưng Bình, cho biết: "Trường đã thanh lý, chấm dứt hợp đồng đối với ông D. Ông D chưa lập gia đình, đã dạy hợp đồng được tám năm nay. Vụ việc chúng tôi cũng đã có văn bản báo cáo lên Phòng GD&ĐT TP Vinh, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cùng cơ quan chức năng".



Trường Tiểu học Hưng Bình

Như đã đưa tin, phụ huynh của bốn nữ sinh lớp 3 (Trường Tiểu học Hưng Bình) gửi đơn tố cáo thầy D. có hành vi dâm ô với con họ. Ngoài ra thầy Dũng còn bị tố cáo thường xuyên mở phim ảnh nhạy cảm "tươi mát của người lớn" trên máy tính và có những bình luận không hay.

Khi bị tố cáo, nhà trường tổ chức đối chất, ban đầu thầy D. chối "không có chuyện như thế" nhưng sau khi đối chất thì thầy D. đã thừa nhận "có đụng chạm vào học sinh", có hành động khiếm nhã đối với học sinh. Đồng thời, thầy D. cũng xin lỗi phụ huynh về hành vi của mình, xin một cơ hội để sửa sai.

Nhiều phụ huynh lo lắng và bất bình cho rằng vụ việc trên là nghiêm trọng và cần được điều tra, xử lý nghiêm minh.