Công an nói gì về điểm ăn chơi sát UBND quận?

“Quán karaoke Ruby được coi là tụ điểm của dân chơi Hải Phòng, có những phòng VIP được đầu tư tới 2 tỉ đồng. Điểm ăn chơi này nằm ngay cạnh trụ sở UBND quận Lê Chân và phải mất nhiều tháng mới triệt phá được” - ngày 1-7, Đại tá Phạm Văn Điềm, Trưởng phòng PC47, Công an TP Hải Phòng, nói về quán karaoke Ruby mà công an vừa kiểm tra như trên.

Theo Đại tá Điềm, karaoke Ruby do bà Nguyễn Thị Thu Thủy (45 tuổi) làm giám đốc, hoạt động từ đầu năm 2014 đến nay.

Thủy phòng xa bằng cách ủy quyền cho một thương binh quản lý điều hành hoạt động kinh doanh để “đỡ đòn” cho mình.





Công an đưa các thanh niên ra xe đi xét nghiệm ma túy. Ảnh: HĐ

Karaoke Ruby có 24 phòng, trong đó hai phòng VIP hoạt động như một vũ trường mini cùng dàn nhân viên trẻ đẹp do tổng quản lý Nguyễn Đình Hiệp và quản lý nhân viên nữ là Lê Xuân Nam điều hành.

Theo Đại tá Điềm, khách đến quán này chủ yếu là thanh niên ở độ tuổi 16 đến trên 30. Kiểm tra và khám xét tụ điểm này rất khó vì hệ thống điện và hệ thống PCCC không đảm bảo. Công an tính toán có khả năng khách trong tình trạng say và phê thuốc xô nhau chạy trốn nên lên phương án ém quân thích hợp.

Trả lời thắc mắc của báo chí: Tại sao quán karaoke Ruby là tụ điểm ăn chơi nhức nhối nằm ngay cạnh trụ sở UBND quận Lê Chân mà vẫn tồn tại được hai năm, Đại tá Phạm Văn Điềm cho biết: Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị như công an phường, công an quận và nhiều lực lượng công an khác kiểm tra triệt phá nhưng không dễ dàng, phải nhờ sự phối hợp của Bộ Công an.

Trước ngày triệt phá khoảng 10 ngày, công an đã triển khai kế hoạch kiểm tra nhưng phải dừng lại đợi thời điểm thích hợp. Kết quả của cuộc kiểm tra, công an phát hiện 105 người trong quán dương tính với ma túy, thu giữ 82 viên nén, 18 túi nhỏ nghi là ma túy cùng nhiều tang vật liên quan khác. “Bước đầu, công an tạm giữ Lê Xuân Nam và một người tên Bùi Đức Huy để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” - ông Kiên nói.

Hiện quán karaoke Ruby tạm đình chỉ hoạt động, công an tiếp tục điều tra làm rõ những người liên quan.

Trước đó, trả lời báo chí, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, cho biết sau khi nghe phản ánh dấu hiệu phức tạp tại quán, ông đã giao Công an quận Lê Chân kiểm tra nhưng không phát hiện bất thường. Cuối năm 2015 và vài tháng trước, ông tiếp tục yêu cầu các lực lượng kiểm tra nhưng không thu được kết quả. Ông lại giao cho Phòng Cảnh sát hình sự xây dựng kế hoạch triệt phá, bản thân ông trực tiếp bàn với C47 (Bộ Công an) đề nghị hợp tác và đến rạng sáng 29-6, các lực lượng tập trung và giải quyết hiệu quả.

Tướng Ca cho hay các lực lượng được giao quản lý địa bàn mà giám đốc chỉ đạo mãi không giải quyết được thì phải xem xét trách nhiệm.