Công an thông tin về clip ‘công an đánh dân’

Ngày 19-4, trên Youtube xuất hiện clip “Công an đánh dân tàn khốc ở Cần Thơ” kèm thông tin: hàng chục công an quận Bình Thủy, TP Cần Thơ hôm 30-3-2017 đã ập vào nhà một gia đình kinh doanh, đè người đàn ông chủ nhà xuống đánh hội đồng một cách dã man, trước sự chứng kiến của đông đảo người dân…



Tuy nhiên, khi bấm vào clip chỉ thấy cảnh nhốn nháo, có cảnh người đàn ông bị dân phòng giữ tay, không hề có cảnh đánh đập.



Ảnh người đàn ông bị giữ tay không hề cò chuyện người này bị đánh.

Ngày 20-4, đại diện Công an quận Bình Thủy cho biết cảnh trong clip xảy ra trên địa bàn quận Bình Thủy nhưng không như nội dung clip trên nêu ra mà đã bị xuyên tạc.

Theo vị này, đầu tháng 3-2017, phường Bình Thủy (quận Bình Thủy) kiểm tra các hộ tiểu thương giết mổ gia cầm trái phép. Chiều 30-3, sau ba lần nhắc nhở, đoàn kiểm tra của phường phối hợp với ngành thú y đi kiểm tra và xử phạt, trong đó có hộ ông NĐT kinh doanh gia cầm sống tại chợ Hội Lực (phường Bình Thủy).

Khoảng 17 giờ, đoàn tạm giữ số gia cầm sống của ông T. để kiểm tra nhưng ông phản ứng, gom số gà vịt quăng vào trong sân nhà. Khi ông trở ra lấy tiếp thì trượt chân do nền trơn, ướt. Thấy ông T. bị té, hai bảo vệ dân phố kẹp tay ông T. khống để lực lượng chức năng bắt 12 con gà, vịt. Ông T. phản ứng gay gắt nên đoàn kiểm tra điện thoại nhờ công an phường đến hỗ trợ. Công an phường đến chỉ đứng vòng ngoài chứ không hành động gì.

Lúc này, chị NTTK (có mẹ là người phụ bán gà vịt cho nhà ông T.) đi làm về qua đón mẹ thấy sự việc nên nghĩ là công an cưỡng chế các hộ bán gà, vịt thô bạo nên lấy điện thoại ra quay lại và đưa clip lên trang facebook cá nhân.

Hôm sau, từ thông tin trên clip, công an quận đã đi xác minh. Sau khi nắm rõ sự việc, công an đã giải thích và chị K. đã gỡ clip trong ngày 31-3. Công an cũng chỉ đạo đội chuyên môn chấn chỉnh, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố.

Tuy nhiên clip trên bị phát tán trên nhiều trang facebook ở nước ngoài hoặc các facebooker phản động theo hướng xuyên tạc nội dung.