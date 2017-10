Công an thông tin vụ bắt nghi can Trần Thị Xuân

Ngày 19-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã thông tin về việc thi hành lệnh bắt bà Trần Thị Xuân (41 tuổi, trú thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) về hành vi “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Thông cáo báo chí của Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh, việc tổ chức và thi hành lệnh bắt khẩn cấp Trần Thị Xuân đảm bảo đúng trình tự, quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. "Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Xuân để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử theo quy định của pháp luật".



Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh, thời gian gần đây, Xuân đã có nhiều hoạt động xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh.



Cụ thể, tháng 5-2016, thông qua một số người quen và mạng xã hội, Xuân đã làm quen với đối tượng Nguyễn Trung Trực (ở Quảng Bình)- Trưởng ban điều hành Chi hội anh em dân chủ miền Trung.

Sau khi được kết nạp vào hội trên, đầu tháng 7-2016, Xuân được bầu làm Phó Ban điều hành chi hội Anh em dân chủ miền Trung. Xuân hoạt động hội với vai trò móc nối, tuyển lựa các đối tượng khác vào tổ chức, chống phá Đảng, Nhà nước và chính quyền nhân dân các cấp; tập trung tại địa bàn Hà Tĩnh.

Xuân lên mạng xã hội chia sẻ các bài viết, hình ảnh của các tổ chức, cá nhân phản động, cực đoan có nội dung chống Đảng, chống Nhà nước, kêu gọi, kích động biểu tình...

Với vai trò là Phó ban điều hành chi hội anh em dân chủ miền Trung, Xuân ngày càng hoạt động “tích cực” cho hội, thực hiện mục tiêu chung của hội là chống phá và lật đổ chính quyền. Ngoài ra, Xuân đã nhận hàng trăm triệu đồng của tổ chức khủng bố, phản động lưu vong ở nước ngoài và các đối tượng cực đoan trong nước. Xuân đã tham gia các hoạt động “vì cộng đồng”, “từ thiện”, nhưng thực chất là dùng tiền, vật chất của các tổ chức phản động lôi kéo, móc nối các đối tượng khác trên địa bàn cùng tham gia các hội, nhóm chống đối.



Xuân đã câu kết cùng một số đối tượng trong các tổ chức phản động như Bạch Hồng Quyền (ở Hà Nam), Hoàng Đức Bình (ở Nghệ An), tham gia tụ tập, gây rối tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.



Được biết, tổ chức "Hội anh em dân chủ" nhằm tập hợp các phần tử chống Nhà nước để tiến hành hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, tham gia nhiều cuộc kích động và biểu tình gây rối trên phạm vi toàn quốc, được điều hành, chỉ đạo bởi tổ chức phản động, khủng bố ở nước ngoài.

Trước đó, ngày 4-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Trung Trực (43 tuổi, trú xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Hoàng Đức Bình (34 tuổi, trú xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội chống người thi hành công vụ; lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân vào ngày 15-5. Còn Bạch Hông Quyền (28 tuổi, quê xã An Đỗ, huyện Bình Lục, Hà Nam) đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh truy nã toàn quốc về tội gây rối trật tự công cộng.