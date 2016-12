Công an TP.HCM bắt 3 kẻ bị truy nã trong một ngày

Trước đó, ngày 19-12, công an áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác định Nguyễn Hữu Thắng, người bị Công an quận Gò Vấp truy nã 12 năm qua, đang có mặt tại địa phương liền ập vào bắt giữ. Thắng có liên quan đến một vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Năm 2004, khi công an đang điều tra về vụ án thì Thắng bỏ trốn. Cơ quan CSĐT đã phát lệnh truy nã toàn quốc nhưng 12 năm qua Thắng thoát lưới công an.



Hai bị can Thắng (trái) và Tuyết bị PC52 bắt giữ. (Ảnh do công an cung cấp)

Đến chiều cùng ngày, Đội 4 PC52 bắt giữ bị can Phạm Thanh Trúc (25 tuổi) khi người này đang trốn tại phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). Trúc bị Phòng An ninh kinh tế truy nã vào cuối tháng 11-2016 về tội trộm cắp tài sản.

Cũng tại Bình Dương, gần 23 giờ cùng ngày, trinh sát Đội 2 tiếp tục mật phục, bắt giữ Nguyễn Thị Kim Tuyết (29 tuổi) khi người này xuất hiện ở phường An Thạnh, thị xã Thuận An. Tuyết bị Công an quận Thủ Đức truy nã về tội đánh bạc từ năm 2012.

Theo Đại tá Trần Văn Tém, Trưởng phòng PC52, trinh sát các đội đang tung quân, ráo riết truy bắt các đối tượng bị struy nã để góp phần giữ bình yên cho người dân TP.