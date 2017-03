Công an truy tìm hai nam thanh niên giật con trong tay mẹ giữa phố

Qua ghi nhận thông tin từ các nhân chứng và lời kể của nạn nhân cũng như trích xuất camera an ninh của người dân; hiện Công an quận Tân Bình đang truy tìm tung tích, danh tính của hai nam thanh niên có liên quan.

Chưa xác định có phải là vụ bắt cóc hay không



Theo một cán bộ Đội hình sự Công an quận Tân Bình thì qua hồ sơ thu thập, dấu hiệu của vụ việc hai thanh niên giằng con của chị Phượng là có, tuy nhiên cơ quan công an hiện đang xác minh đây có thực sự là một vụ bắt cóc hay không. “Sự việc giằng co cháu Huỳnh Trung Nghĩa (năm tuổi) giữa hai thanh niên lạ mặt với chị Phượng (mẹ cháu bé) xảy ra trên đường Âu Cơ (phường 14, quận Tân Bình) vào chiều 18-3 là có. Nhưng để xác định hành vi này là bắt cóc hay là hành vi khác có liên quan đến người bị hại - tức là mẹ cháu bé thì chúng tôi đang điều tra xác minh, thu thập các tài liệu chứng cứ có liên quan để làm rõ” - cán bộ này cho hay.



Hiện trường vụ việc xảy ra vào ngày 18-3, nơi hai nam thanh niên lạ mặt giằng con khỏi tay chị Phượng.

Theo Công an quận Tân Bình, hiện nay một số thông tin đưa vụ việc bắt cóc là chưa phù hợp với thực tế và gây hoang mang trong dư luận.



Trước đó, như thông tin báo Pháp luật TP.HCM đã đưa, vào khoảng 16 giờ chiều 18-3, trong lúc đang dẫn con là bé Huỳnh Trung Nghĩa (năm tuổi) đi học từ Trường Mầm non Anh Tú (phường 14, Tân Bình) đi bộ về nhà chị Phượng đã bị hai thanh niên đi xe máy giằng con khỏi tay. Vụ việc xảy ra trong khoảng vài chục giây và kết thúc khi bé Nghĩa khóc ré lên vì chân đập vào đầu xe máy. Còn chị Phượng thì kêu cứu: “Bắt cóc, cứu con tôi với”. Hai người bảo vệ gần đó đã chạy tới giải cứu và hai thanh niên đã bỏ chạy về hướng quận 11.



Vụ việc khiến mẹ con chị Phượng hốt hoảng, lo lắng

Sau giây phút bàng hoàng, chị Phượng và bé Nghĩa trở về nhà nhưng không báo với Công an phường 14 cũng như cơ quan báo chí. Một người có con cùng học với con chị Phượng biết chuyện đã thông tin lên báo. “Vụ việc xảy ra làm mấy mẹ con đều hốt hoảng. Ngày hôm sau tôi mới bình tĩnh để có thể ăn được gói xôi. Bé Nghĩa thì hoảng loạn và khóc. May mắn là con tôi không bị làm sao, vậy là tốt rồi. Con tôi là tất cả với tôi. Tôi cũng không báo sự việc cho chính quyền cũng như báo chí” - chị Phượng cho biết.



Nhiều điểm vô lý trong vụ việc

Theo Công an quận Tân Bình, vụ việc đã bộc lộ nhiều điểm vô lý, đáng ngờ. Theo đó, thời điểm xảy ra vụ bắt cóc là vào khoảng 16 giờ chiều 18-3. Đây là thời điểm gần với giờ cao điểm, tuyến đường Âu Cơ rất hay kẹt xe, lưu lượng phương tiện đông; nếu hai đối tượng chạy tiếp sẽ gặp ngã tư Thoại Ngọc Hầu - Âu Cơ chạy lùi lại sẽ gặp ngã tư Lũy Bán Bích - Ba Vân hoặc gặp ngã ba Bà Quẹo đây là những địa điểm lưu lượng phương tiện đông, hay kẹt xe; tại các ngã tư cũng thường xuyên có các chiến sĩ CSGT chốt chặn.

Bên cạnh đó, thực tế cho thấy vào thời điểm trên là buổi tan trường, nhiều cha mẹ học sinh đi cùng con, thậm chí nhiều em đứng một mình đợi người thân đến đón. “Tại sao hai thanh niên này lại nhắm vào con của chị Phượng? Một người phụ nữ trẻ, khỏe và linh hoạt trong hành động; như vậy cơ hội thành công sẽ ít hơn khi nhắm vào các cháu bé khác” - cán bộ điều tra phân tích.



Bé Nghĩa (bên phải) tỏ ra sợ hãi và thỉnh thoảng giật mình trong giấc ngủ sau khi vụ việc xảy ra

Bên cạnh đó, qua sàng lọc, Công an quận Tân Bình ghi nhận, vào thời điểm xảy ra vụ giật con trên tuyến đường Âu Cơ từ Trường Mầm non Anh Tú, nơi bé Huỳnh Trung Nghĩa học đến vị trí xảy ra vụ việc có một số cháu bé đi một mình; một số cháu đi cùng ông bà nội, ngoại tuổi cao. “Câu hỏi đặt ra là tại sao các đối tượng không nhằm vào những người khác mà nhằm vào chị Phượng” - người này nói.



Theo đó, công an đã có thu thập những hình ảnh hiện trường được ghi lại qua camera và tiến hành truy xét hai nam thanh niên. “Khi truy tìm được hai nam thanh niên mới có thể xác định đây là hành vi gì? Chứ nếu nói bắt cóc là chưa thể xác định” - Công an quận Tân Bình thông tin.