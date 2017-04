Container húc đuôi ô tô, 4 người trong xe hoảng loạn

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 45 ngày 17-4, ô tô biển số Tây Ninh do tài xế Trần Văn Nhân (ngụ Tây Ninh) chạy trên quốc lộ 22 theo hướng từ ngã tư An Sương về cầu An Hạ.



Vụ va chạm xảy ra vào tối 18-4 trên quốc lộ 22 khiến bốn người trên ô tô hoảng loạn.

Khi đến Km số 5 (khu phố 3, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP.HCM) thì bất ngờ va chạm với container biển số TP.HCM do tài xế khoảng 30 tuổi điều khiển chạy cùng chiều phía sau.



Cú va chạm khiến xe ô tô bốn chỗ bị đẩy tới trước, lao lên dải phân cách giữa hai làn đường và xoay ngang; bốn người trong xe hoảng loạn la hét. “Tôi đang chạy với tốc độ bình thường thì bị container từ phía sau tông thẳng vào đuôi. Chiếc xe cứ thế trôi đi. May mắn không ai bị làm sao” - tài xế ô tô con nói.



Ô tô hư hỏng nặng sau va chạm.

Tại hiện trường xe ô tô chỗ biển số Tây Ninh bị hư hỏng nặng, gãy trục bánh trước, xoay ngang và móp phần đuôi; contaier chỉ bị hư hỏng nhẹ.



Lực lượng chức năng sở tại đã nhanh chóng có mặt tiến hành phong tỏa một làn đường ô tô, điều tra xử lý vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ, một người đàn ông cũng gặp tai nạn, bị kéo lê nhiều mét, trọng thương tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí (phường 13, quận Bình Thạnh).