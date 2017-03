CSGT bắt ô tô chở thuốc lá lậu, mang theo mã tấu, dao bầu

Đông, Toàn cùng tang vật, hung khí được chuyển giao cho Công an quận 9 xử lý

Sáng 24-8, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM) đã bàn giao cho Công an quận 9 hai nghi can có hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm cùng tang vật gồm: một ô tô hiệu Innova, 1.680 cây thuốc lá và hung khí (mã tấu, dao bầu, ống tuýp sắt) để điều tra làm rõ.



Trước đó, khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, Thượng úy Nguyễn Trần Đông (CSGT đội Rạch Chiếc) đang làm nhiệm vụ trên QL1 (giao lộ ngã ba ĐH Nông Lâm quận Thủ Đức) thì phát hiện chiếc Innova biển số 61A-170.60 có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế chiếc xe trên không chấp hành, cố tình vượt đèn đỏ, phóng nhanh về hướng xa lộ Hà Nội bất chấp dòng người xe đông đúc.

Thượng úy Đông đã báo về chỉ huy đội đề nghị hỗ trợ. Nhận thông tin, Đại úy Nguyễn Hoàng Tâm (Phó Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc) đã điều động lực lượng ra đường chốt chặn, truy bắt chiếc xe vi phạm.

Khi bị chặn dừng, hai thanh niên trên xe Innova khóa cửa, cố thủ trong xe mặc cho CSGT đứng thuyết phục hơn nửa giờ đồng hồ. Bất ngờ, người lái xe Innova bung cửa định tháo chạy nhưng đã bị CSGT cùng sự hỗ trợ của công an phường khống chế bắt giữ. Qua kiểm tra xe, cảnh sát phát hiện trên xe chất hàng ngàn cây thuốc lá Jet, bên dưới gầm xe có nhiều hung khí.



Đại úy Nguyễn Hoàng Tâm và Thượng úy Nguyễn Trần Đông, người phát hiện, chặn bắt xe chở thuốc lá lậu.

Ngay sau đó, hai người vận chuyển là Nguyễn Văn Đông (ngụ Bảo Lộc, Lâm đồng) và Võ Đình Toàn (ngụ Biên Hòa, Đồng Nai) cùng tang vật đã được CSGT Rạch Chiếc bàn giao Công an quận 9 tiếp tục xử lý.