Cụ ông 74 tuổi tử vong trong nhà nghỉ khi đang 'mây mưa'

Chiều 21-2, Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc cụ ông tử vong trong nhà nghỉ khi "quan hệ" với một phụ nữ trung niên.



"Vụ việc đang được cơ quan CSĐT về trật tự xã hội PC45 - Công an tỉnh Bình Định thụ lý, giải quyết" - một cán bộ Công an nói.



Khu nhà nghỉ nơi cụ ông 74 tuổi tử vong khi "mua vui".

Theo thông tin ban đầu, sáng 19-2, cụ ông khoảng 74 tuổi, ngụ huyện An Nhơn và một phụ nữ (trên 40 tuổi) đến nhà nghỉ nằm trên quốc lộ 1, thị xã An Nhơn để "mua vui".



Tuy nhiên, vừa vào nhà nghỉ chưa lâu, người phụ nữ hốt hoảng phát hiện lão ông nằm chết ngay trên người mình. Vụ việc sau đó được cấp báo đến nhân viên quản lý nhà nghỉ.

Công an thị xã An Nhơn, Công an tỉnh Bình Định, trong đó có lực lượng pháp y đã có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai người phụ nữ cũng như các nhân chứng khác.

Nhận định ban đầu, có thể lão ông dùng thuốc tăng cường khả năng "giường chiếu" quá liều dẫn đến thiệt mạng.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng Bình Định điều tra, làm rõ.

