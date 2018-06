Cửa hàng quần áo ở Biên Hòa bị đốt trong đêm

Ngày 28-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang điều tra làm rõ vụ cháy cửa tiệm quần áo Sen Nhật (tổ 20, khu phố 3A, phường Trảng Dài, TP Biên Hoà).



Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Vũ Hội.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 30 ngày 26-6, chủ nhà hoảng hốt phát hiện cửa hàng bán quần áo Sen Nhật của chị Đặng Thị Sen (ngụ TP Biên Hoà) đang thuê cửa hàng để kinh doanh bị cháy bên trong. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau đám cháy mới được dập tắt. Tuy nhiên nhiều quần áo bên trong cửa tiệm bị cháy rụi.

Nghi vấn cửa hàng bị cháy do có người đốt nên chị Sen đã báo cơ quan công an địa phương. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định trên nền gạch ngoài cửa trước có một số vật phẩm cháy có màu đen và một ít chất lỏng, nhờn có mùi xăng dầu; không phát hiện dấu hiệu sự cố về chập, cháy do điện.



Bước đầu, công an nhận định vụ cháy do có người đổ dầu từ bên ngoài qua khe cửa ở nền nhà rồi đốt làm cháy lan vào trong. Thiệt hại tài sản gồm nhà và quần áo các loại ước khoảng 300 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, truy bắt hung thủ gây ra vụ cháy cửa hàng quần áo trong đêm.