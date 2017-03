Củng cố hồ sơ khởi tố bị can cướp ngân hàng

Sáng 3-3, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, thượng tá Phan Minh Mẫn (trưởng công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết, sau khi bắt và tạm giữ Phan Văn Hoàng (sinh năm 1992, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) hiện công an quận đang củng cố hồ sơ, chứng cứ đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tam giam để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.



Hoàng bị bắt giữ ngay sau khi vào cướp ngân hàng. Ảnh: LÊ PHI.

Trước đó như chúng tôi đã đưa tin, vào lúc khoảng 16 giờ chiều 2-3, Hoàng đã cầm dao đến chi nhánh một ngân hàng ở đường Ngô Quyền (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) cướp tài sản.

Hoàng mang dao đến uy hiếp nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa 50 triệu đồng nếu không sẽ có đổ máu. Các nhân viên ngân hàng hoảng sợ và thực hiện theo yêu cầu của Hoàng. Sau khi nay lấy 50 triệu đồng, Hoàng ung dung bước ra đường để tẩu thoát.

Tuy nhiên, ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhân được tin báo thì lực lượng công an quận đã nhanh chóng có mặt tại khu vực hiện trường và bắt giữ Hoàng khi trong người còn thủ sẵn dao. Ngay sau khi bị bắt giữ, Hoàng được đưa về trụ sở công an phường An Hải Bắc để lấy lời khai.

Được biết, Hoàng là đối tượng có sử dụng chất ma tuý và khi thực hiện hành vi cướp ngân hàng nghi bị ngáo đá.