Cướp điện thoại lấy tiền cá độ bóng

Trước đó khoảng 10 phút, anh Nguyễn Văn Trọng (22 tuổi), trú tại xóm Cẩy, xã Hương Sơn (Lạng Giang) cũng bị 2 đối tượng đi xe máy giật chiếc điện thoại di động trên đường Trần Nguyên Hãn.



Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP) đã toả đi các hướng truy tìm thủ phạm.

Hai đối tượng Nguyễn Đức Hữu và Nguyễn Thành Trung tại Nhà tạm giữ Công an TP Bắc Giang



Đến khoảng 19h45 cùng ngày, các trinh sát phát hiện tại khu vực giao nhau giữa đường Lê Lợi và đường Nguyễn Văn Cừ một nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không mặc áo. Tiến hành kiểm tra, đối tượng không có giấy tờ tuỳ thân và giấy tờ xe máy. Kiểm tra cốp xe, lực lượng công an phát hiện 4 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng.



Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai là Nguyễn Đức Hữu (25 tuổi), trú tại thôn Khiêu, xã Phương Sơn (Lục Nam).

Hữu khai nhận đã cùng với Nguyễn Thành Trung (19 tuổi), trú tại thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam) thực hiện trót lọt 4 vụ cướp giật điện thoại của người đi đường trên địa bàn TP trong khoảng thời gian từ 17 đến 19h cùng ngày, trong số đó có chiếc điện thoại của anh Trọng và chị Yến. Các đối tượng khai nhận thêm, do thua cá độ bóng đá nên đã rủ nhau đi cướp.



Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà Trung, lực lượng chức năng thu giữ một chiếc điện thoại di động. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã tạm giữ 2 đối tượng để tiếp tục mở rộng điều tra.