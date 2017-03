Cướp tài sản của vợ cũ và ‘tình địch’

Cơ quan CSĐT công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ đối với Trần Văn Hậu (26 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào đêm ngày 24-8, Hậu đi đến phòng trọ thuộc ấp 1 (xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) để tìm vợ đã ly hôn là chị Thùy Tr (cùng quê Vĩnh Long). Khi đến đây, Hậu thấy chị Tr đang quấn quýt với bạn trai tên T. ở trong phòng. Lúc này Hậu đi vào xảy ra xô xát, anh T. đẩy làm Hậu ngã.

Bực tức Hậu đi vào bếp lấy một con dao Thái lan thì anh T. bỏ chạy. Hậu xô chị Tr ngã xuống đất rồi lấy tài sản gồm một chiếc điện thoại di động hiệu Sony, một điện thoại Iphone 4 của vợ cũ cùng một chiếc bóp của anh T. trong có gần 3 triệu đồng đem về phòng trọ.

Nhận được tin báo cơ quan CSĐT Công an huyện đã tiến hành xác minh làm rõ, qua làm việc, Hậu đã khai nhận thực hiện hành vi nêu trên. Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện đã thu hồi tài sản trả lại cho nạn nhân và tạm giữ nghi can.