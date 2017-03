Đà Nẵng vây bắt gần 100 xe mô tô tụ tập, đánh võng

Chiều 31-3, Phòng CSGT - PC67 (Công an TP Đà Nẵng) cho hay vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đối với năm chủ phương tiện liên quan đến hành vi tụ tập, lạng lách, đánh võng…

Trước đó, vào rạng sáng 29-3, trực ban Công an TP Đà Nẵng nhận được tin báo có gần 100 xe mô tô phân khối lớn tập trung thành đoàn diễu hành, rú ga, nẹt pô, lạng lách, đánh võng trên tuyến đường ĐT 605 từ xã Hòa Tiến chạy hướng về đường 2-9 (khu vực trung tâm TP). Công an TP Đà Nẵng đã huy động lực lượng CSGT phối hợp với lực lượng cảnh sát 113 và cảnh sát cơ động… tiến hành lập chốt chặn, phục kích trên tuyến đường dẫn vào trung tâm.





Những chiếc xe mô tô bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: LT

Phát hiện lực lượng chức năng, đoàn xe này đã rú ga bỏ chạy tán loạn vào các ngõ ngách. Lực lượng cảnh sát đã kịp thời bắt giữ năm xe mô tô gồm xe mang BKS 75B1-27642 do Võ Trà Miên và xe BKS 75T1-7776 do Dương Đăng Tài (cùng trú tại Thừa Thiên-Huế) điều khiển, xe BKS 52X2-7373 do Phạm Duy Nam (trú Liên Chiểu, Đà Nẵng) điều khiển. Riêng hai xe mang BKS 75K1-13211, xe BKS 43D1-00380, đối tượng điều khiển đã bỏ xe lại để trốn nên cơ quan công an đưa xe về trụ sở.

Theo một cán bộ PC67, trong quá trình xử lý vi phạm, Miên đã có hành vi đưa hối lộ số tiền 500.000 đồng cho lực lượng CSGT để xin bỏ qua nên đã bị lập biên bản. Cơ quan chức năng xử phạt Miên với các lỗi vi phạm như điều khiển xe lạng lách, đánh võng, đưa hối lộ, không giấy phép lái xe, không đèn tín hiệu… với số tiền gần 13 triệu đồng. Đối với người điều khiển xe BKS 75K1-13211 cũng bị xử phạt “hết khung” với số tiền phạt gần 25 triệu đồng vì có hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, lạng lách, đánh võng, không bảo hiểm, dàn hàng nhóm trên người…

Trong số năm xe máy vi phạm bị tạm giữ có hai chiếc xe Exciter đã được “độ” lại. Theo đó, các xe này không có thắng phía sau, các kết cấu phụ tùng đều bị thay đổi… Theo PC67, các lỗi vi phạm chủ yếu của nhóm này gồm: điều khiển xe máy thành nhóm trên hai người, chạy quá tốc độ, lạng lách, nẹt pô, không giấy phép lái xe, xe không giấy tờ.

Khi sự việc bị vỡ lở, các thành viên trong hội còn lên Facebook để chia buồn với các “chiến hữu”. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.

TẤN TÀI