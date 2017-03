Đã vi phạm luật giao thông còn vung dao chém công an

Trung úy Dũng hiện đang được cấp cứu tại khoa Chấn thương, chỉnh hình (BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk) trong tình trạng bị chém gần đứt lìa bàn tay phải.

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 19-5, tổ công tác của CSGT Công an huyện Krông Năng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại địa bàn xã Cư K’lông thì phát hiện Y Sang Niê (29 tuổi, trú thôn Tam Bình, xã Cư K’lông) chạy xe máy biển số 47U1-005.34 không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe và lập biên bản vi phạm.



Trung úy Phạm Tiến Dũng đang nằm điều trị tại BVĐK tỉnh Đắk Lắk

Bị lập biên bản giữ giấy tờ xe, Y Sang gọi điện thoại gọi thêm hai thanh niên khác đến gây áp lực. Những người này mang dao, gậy uy hiếp lực lượng CSGT yêu cầu trả lại giấy tờ xe. Lực lượng chức năng yêu cầu Y Sang bỏ dao xuống nhưng Y Sang đã vung dao chém khiến Trung úy Dũng trọng thương ở tay.

Sau khi chém người, Y Sang và hai thanh niên trên lên xe bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã truy đuổi đến tận nhà Y Sang yêu cầu Y Sang về trụ sở Công an xã Cư K’lông làm việc nhưng Y Sang không chấp hành. Cùng lúc này, người thân của Y Sang kéo đến gây áp lực, công an buộc phải rút lui vì lực lượng mỏng và không để mất an ninh trật tự.



Nhóm thanh niên mang hung khí chống lại lực lượng công an làm nhiệm vụ - ảnh cắt từ clip

Vụ việc được người dân địa phương chứng kiến, quay clip rồi đưa lên mạng.

Hiện Công an huyện Krông Năng đã cho mời Y Sang cùng hai thanh niên gây rối lên trụ sở làm việc, lấy lời khai để điều tra làm rõ vụ việc.