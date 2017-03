Đắk Lắk khen thưởng lực lượng bắt kẻ giết bé gái 7 tuổi

(PL)- Ngày 26-9, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm về tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định khen thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an huyện Krông Năng.

Lý do vì đã có thành tích khám phá nhanh vụ án hiếp dâm, giết hại bé gái bảy tuổi vừa xảy ra tại địa phương. Đại tá Phạm Minh Thắng (Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk) cũng đã trao 10 triệu đồng tiền thưởng cho mỗi đơn vị. Sáng 17-9, Phan Văn Duy (18 tuổi, trú thôn Giang Thọ, xã Tam Giang, huyện Krông Năng) cho bé Đinh Thị Kim T. (bảy tuổi, trú cùng thôn) ăn mì, sau đó kéo bé T. vào một gốc cà phê, bóp cổ nạn nhân rồi giở trò đồi bại. Thấy bé T. tỉnh lại, Duy dùng áo của nạn nhân nhét vào miệng khiến bé tử vong. Hơn 50 chiến sĩ công an được huy động phối hợp với người dân vây bắt Duy. Đến khoảng 15 giờ ngày 19-9, Duy bị bắt khi về nhà bà ngoại tìm cơm ăn. ĐẠI DŨNG