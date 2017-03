Đề nghị truy tố hai trùm ma túy quận 8

Thượng tá Phùng Văn Đẳng - Phó phòng PC47, Công an TP.HCM cho biết cơ quan công an đã mở nhiều chuyên án, trận đánh để đánh trực diện với quyết tâm làm sạch chợ ma túy quy mô lớn ở quận 8 cũng như các địa bàn khác tại TP.HCM. Chuyên án 113A cùng với một số chuyên án khác cùng thời điểm đã chặt đứt các vòi bạch tuộc, góp phần chuyển hóa hai điểm nóng về ma túy tại TP.HCM là chợ ma túy quận 8 và cầu vượt An Sương (quận 12). Các trận đánh này đã làm rúng động, tê liệt các đường dây ma túy trong và ngoài nước.