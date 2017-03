Đề nghị truy tố kẻ giả danh công an tống tiền CSGT

Trước đó, chiều 11-9-2013, Lộc mặc đồ cảnh sát mang cấp hàm trung úy, điều khiển xe mô tô lưu thông trênQL 13 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức). Khi thấy tổ CSGT Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM) đang làm nhiệm vụ, Lộc tiến đến tự xưng là cán bộ làm việc tại Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTXH thuộc Bộ Công an đi kiểm tra lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên đường. Theo kết luận điều tra, Lộc tiếp cận tổ CSGT nhằm mục đích tống tiền và gây cản trở đến việc thi hành nhiệm vụ. Tổ CSGT đã đưa Lộc về trụ sở Đội CSGT Hàng Xanh để làm rõ.







Lý Văn Lộc (bìa phải) khi bị tổ CSGT Hàng Xanh đưa về trụ sở để làm việc. Ảnh: CTV

Khi bị tổ CSGT đưa về trụ sở, Lộc liền điện thoại cho ông HMS đang công tác tại một tờ báo trung ương có văn phòng đại diện phía Nam tại TP.HCM. Nghe Lộc cầu cứu, ông S. liền điều hai phóng viên xuống nơi Lộc bị CSGT giữ để gây áp lực nhằm giải cứu cho Lộc.

Do Lộc không chứng minh được là người của lực lượng công an nên Đội CSGT Hàng Xanh đã bàn giao Lộc cho Công an quận Thủ Đức lập hồ sơ xử lý.

Cơ quan điều tra xác định ông S. không biết chính xác Lộc có công tác trong ngành công an hay không và không biết hành vi, mục đích của Lộc khi tiếp cận tổ CSGT nên hành vi của ông S. chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

HT