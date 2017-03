Đi ngược chiều, rút thẻ ngành dọa nạt, đánh người

Người tự nhận là cán bộ Chi cục kiểm lâm.

Anh Nguyễn Phương Tuấn (SN 1971, trú tại thôn 2, xã Ia Kha, huyện Ia Grai, Gia Lai), người ngồi ghế sau ô tô BKS 81A – 04998, cho biết: Trong lúc xe của chúng tôi đang chạy trên đường Phạm Văn Đồng- TP. Pleiku, theo hướng từ Gia Lai đến Kon Tum, va vào ô tô BKS 77C – 04792 đi vào làn đường một chiều theo hướng ngược lại.

Ba người đi trên xe 77C bước xuống chửi bới. Một người quát, tay vung ra một thẻ ngành màu đỏ. Sau đó, cả ba người xông vào đánh tôi rồi quay sang đánh tới tấp anh Đặng Đình Trung (SN 1977, lái xe), khiến anh Trung rách môi, chảy máu miệng.

Theo anh Tuấn, người rút ra thẻ màu đỏ cao trên 1,7m, người gầy, hơi lớn tuổi. Còn trực tiếp đánh anh Trung dập môi chảy máu là lái xe, mặc áo ca rô.

Khi lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường lập biên bản vụ việc, 3 người đi trên xe BKS 77C – 04792 không hợp tác, không xuất trình giấy tờ. Riêng người mặc áo ca rô tự nhận mình tên Lê Văn Lý, làm việc ở Chi cục Kiểm lâm Gia Lai.

Vết máu còn dính trên áo.

Hiện trường vụ va quẹt ô tô

Nhiều người dân có mặt tại hiện trường xác nhận, chính ba người đi trên xe chạy ngược chiều đã hành hung 2 người trên xe BKS 81A - 04998.

Sáng 2/2, trao đổi với PV Tiền Phong, Thiếu tá Hồ Thanh Sơn – Trưởng Công an phường Phù Đổng khẳng định: Tối 1/2, có vụ va quẹt ô tô và xảy ra xô xát, đánh nhau như nêu trên. Công an phường chỉ bảo vệ hiện trường vụ việc, mọi thông tin liên quan đã chuyển lên cơ quan công an thành phố Pleiku.

Phía Công an TP. Pleiku cho biết, đã mời những người liên quan lên làm việc nhưng suốt buổi sáng vẫn chưa có ai đến. Hiện hai xe ô tô vẫn được tạm giữ tại cơ quan công an.