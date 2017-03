Đi tìm chồng, một phụ nữ bị một thanh niên cưỡng bức

Cơ quan công an dẫn nghi can đến dựng lại hiện trường. Ảnh: Tin nóng Lạng Sơn

Cụ thể, khoảng 23 giờ đêm cùng ngày, khi chị NTH đi tìm chồng thì bị một thanh niên say rượu khống chế và giở trò đồi bại.

Mặc dù chị H. đã kêu cứu nhưng đoạn đường này vắng người qua lại nên không ai phát hiện.

Sau khi sự việc xảy ra, chị H. và gia đình đã trình báo cơ quan chức năng. Nghi can cưỡng hiếp chị H. đã bị bắt ngay trong đêm.

Ông Hoàng Văn Biên, Phó Trưởng Công an xã Tân Thanh, cho biết: "Sáng 14-1, Công an huyện Văn Lãng cùng đại diện VKSND đã dẫn giải nghi can về lại khu vực gây án để dựng lại hiện trường".

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ.