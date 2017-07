Điều tra vụ bé trai tử vong dưới rãnh nước

Ngày 21-7, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân khiến bé trai 10 tuổi được phát hiện tử vong dưới rãnh nước trên địa bàn.





Khu vực phát hiện thi thể bé trai tử vong

Theo đơn kêu cứu của gia đình ông Hà Hữu Bền (59 tuổi, trú tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ), chiều 22-6, cháu trai của ông là Hà Hữu Ng. (10 tuổi) đi chơi nhưng tối muộn không thấy về nhà.

Người thân tá hỏa đi tìm thì phát hiện cháu bất tỉnh dưới rãnh nước trong vườn đu đủ của một nhà dân trong khu vực. Khi được đưa đến bệnh viện địa phương, bác sĩ kết luận cháu đã tử vong.

Kiểm tra thi thể cháu bé, người nhà phát hiện có nhiều vết xước và bầm tím ở vùng mặt. Theo gia đình, cháu Ng. giỏi bơi lội, rãnh nước chỉ sâu 90 cm, trong khi chiều cao của cháu là 1,34 m nên không thể chết đuối…

Cho rằng nạn nhân tử vong bất thường, gia đình đã gửi đơn đề nghị Công an huyện Phúc Thọ làm rõ.

Trao đổi về vụ việc, ông Hà Đức Trận, Phó Trưởng Công an xã Long Xuyên, cho hay sự việc xảy ra khoảng 19 giờ ngày 22-6. Khi nhận được tin báo, công an xã đã cử người đến bảo vệ hiện trường, lúc đó thi thể của nạn nhân đã được đưa đi bệnh viện.

Tại thời điểm này, do phát hiện một số vết bầm sau lưng, ở trán, gia đình nghi cái chết của con mình không bình thường nên đã đề nghị công an xã, công an huyện mời pháp y về làm việc suốt đêm.

Theo ông Trận, hiện phải chờ kết quả pháp y như thế nào thì mới có thể trả lời chính xác được.