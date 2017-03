Điều tra vụ người nước ngoài bị đâm chết ở Nghệ An

Chiều tối 11-7, người dân đi trên con đường liên xã phát hiện một thi thể đàn ông bên đường nên báo Công an xã Châu Tiến. Vị trí phát hiện thi thể chỉ cách UBND xã Châu Tiến chừng 500 m.

Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Quỳ Hợp có mặt bảo vệ hiện trường và báo cáo, phối hợp cùng Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, vào cuộc điều tra.

Được biết nạn nhân là ông Nathu Singh (quốc tịch Ấn Độ) bị đâm và chém chết. Tại hiện trường, cơ quan chức năng nghi vấn nạn nhân này bị mất nhẫn vàng và ví tiền. Cách hiện trường chừng vài trăm mét là chiếc xe máy của nạn nhân dùng làm phương tiện đi lại.

Ông Nathu Singh làm việc cho Công ty Wolkem India Ltd (Ấn Độ)Chi nhánh xã Châu Tiến, khai thác mỏ và đá trắng.

Hiện Phòng PC45 Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quỳ Hợp đang phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Đ.LAM