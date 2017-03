Điều tra vụ tai nạn 4 người chết trên cao tốc Hà Nội

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng khiến bốn người chết xảy ra trên cao tốc Hà Nội -Thái Nguyên vào ngày 19-11 vừa qua, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có công điện gửi Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Bắc Ninh; Bộ GTVT và Bộ Công an.

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Đồng thời, Phó thủ tường yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh chỉ đạo thực hiện các biện pháp sau: Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương; khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định pháp luật; rút kinh nghiệm từ vụ tai nạn giao thông để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn người tham gia giao thông các kỹ năng lái xe an toàn trên đường cao tốc, để ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới.

Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường tuyên truyền quy định pháp luật an toàn giao thông, hướng dẫn quy tắc và kỹ năng tham gia giao thông trên đường cao tốc trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường nội dung dạy kỹ năng lái xe trên đường cao tốc trong chương trình đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng CSGT trên đường cao tốc tăng cường công tác tuyên truyền quy tắc giao thông trên đường cao tốc, kết hợp với kiểm soát xử phạt nghiêm vi phạm, ứng dụng công nghệ xử phạt nguội các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường cao tốc để nâng cao ý thức người tham gia giao thông, nâng cao an toàn giao thông trên đường cao tốc.



Chiếc xe ô tô bị biến dạng sau tai nạn. Ảnh: Otofun

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 19-11 tại Km 40+800 nút giao Yên Bình, đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, ô tô bảy chỗ biển số 99A-142.53 lưu thông theo hướng Hà Nội - Thái Nguyên đã va chạm với xe container biển số 89C-079, kéo rơmoóc 89R-004.

Ngay sau vụ tai nạn, 10 nạn nhân đã được đưa vào các bệnh viện khác nhau để cấp cứu.

Tại hiện trường, do cú đâm quá mạnh, ô tô bảy chỗ bị bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn. Người dân và các lực lượng chức năng đã phải rất khó khăn để đưa các nạn nhân bị kẹt phía sau ra khỏi xe.

Thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên, danh tính bốn nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn được xác định là Nguyễn Mai Anh (43 tuổi, trú Hà Nội), Lê Văn Hùng (khoảng 11 tuổi), Lê Văn Lương (39 tuổi), Nguyễn Thị Sinh (44 tuổi, cùng trú Bắc Ninh). Hiện thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

Ngoài ra, vụ tai nạn cũng khiến sáu người khác bị thương, hiện đang được điều trị tại BV Việt Đức và BV 108 (Hà Nội).

Danh tính các nạn nhân bị thương gồm: Trần Thế Khoa (48 tuổi), Nguyễn Thị Viên (40 tuổi, cùng trú Bắc Ninh) và Nguyễn Nam Khánh (12 tuổi), Nguyễn Hòa Nam (14 tuổi), Lê Thị Phương (18 tuổi), Nguyễn Văn Trường (37 tuổi, đều chưa rõ địa chỉ).