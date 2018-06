Do mâu thuẫn, 1 ngư dân dùng dao đâm bạn đồng nghiệp

Ngày 17-6, thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre, lúc 0 giờ 30 ngày 17-6, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với CSGT Công an tỉnh Bến Tre đã truy đuổi và bắt được nghi can Trần Quốc Việt (28 tuổi, ngụ xã Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) về hành vi giết người.



Nghi can Trần Quốc Việt.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 16-6, tại một nhà trọ ở ấp An Lợi, xã An Thủy, huyện Ba Tri, Bến Tre, do phát sinh mâu thuẫn trong lời nói, Trần Quốc Việt đã dùng dao đâm chết anh Danh Lành (24 tuổi, ngụ cùng huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).



Cùng ngày gây án, Việt bỏ trốn khỏi hiện trường. Trên đường tẩu thoát thì bị lực lượng Công an tỉnh Bến Tre truy bắt được đối tượng ở khu vực cầu Rạch Miễu (thuộc địa bàn xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

Tại cơ quan công an, Việt đã thừa nhận hành vi đâm chết anh Lành. Theo lời khai của nghi can, Việt và anh Danh Lành là đồng hương và cùng làm nghề đi ghe biển, cả hai vừa từ biển về đất liền được bốn ngày. Sau khi đã nhậu say, Danh Lành đến tìm gặp Việt để nói chuyện về việc một đồng hương khác của họ bị đánh vào sáng cùng ngày.



Công an làm việc với đối tượng Trần Quốc Việt.

Việt nói rằng mình không biết chuyện đó và không có liên quan gì nhưng Lành có thái độ và lời nói khó nghe với Việt. Sau đó, Lành đến một phòng trọ gần chỗ của Việt thuê trọ để nhậu tiếp. Bực tức vì thái độ của Lành, Việt về phòng trọ lấy dao rồi sang phòng Lành đang nhậu đâm trúng vào vai trái của Lành một nhát khiến nạn nhân tử vong.



Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.