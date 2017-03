Đốt cỏ làm cháy cơ sở phế liệu

Hàng trăm thùng phuy trong kho phế liệu nổ tung do sức nóng từ lửa. Các phế liệu khác như vải, bao tải, bạt… bị cháy đen. Do kho phế liệu nằm sát bên đường cao tốc nên nhiều người hiếu kỳ tập trung, gây kẹt xe khu vực. Lực lượng cảnh sát PCCC thị xã Thuận An cùng đội PCCC Khu công nghiệp VSIP đã điều động năm xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến dập lửa. Đến hơn 13 giờ, lửa cơ bản được dập tắt (ảnh).

Trước khi cháy, một số người dân đã đốt cỏ tại bãi đất trống cạnh kho phế liệu, đây có thể là nguyên nhân xảy ra vụ cháy trên. Được biết trước đây cơ sở này cũng từng xảy ra cháy.

NAM NGÂN