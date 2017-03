Đột nhập chung cư "dọn sạch" bãi xe

Ngày 7/2, Công an quận 9, TP HCM bắt giam 6 nghi can trong băng trộm do Nguyễn Thành An (tức An “Củ Nghệ”, 26 tuổi) cầm đầu.

Theo trung tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng Hình sự Công an quận 9, cơ quan điều tra nhận được trình báo về vụ trộm xảy ra rạng sáng 2/2 tại số nhà 12B Đường 1, khu chung cư Saca (quận 9). Đạo chích được cho là lợi dụng lúc một bảo vệ đi đánh bi da, người còn lại ngủ say đã bẻ khóa vào lấy 11 xe máy.

Một nhóm thanh niên không có việc làm, hay tụ tập tại các quán cà phê thuộc khu làng đại học (quận Thủ Đức) bị cảnh sát đưa vào tầm ngắm.

Băng trộm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Q.T

Trưa 5/2, các trinh sát nhận được tin một tên trong nhóm là Vũ Quyết Thắng (27 tuổi) đẩy 2 xe máy ra bến xe đưa về miền Trung. Hôm sau, Thắng được mời về trụ sở công an làm việc. Tên này thừa nhận 2 xe máy là tang vật vụ trộm tại chung cư Saca.

Biết Thắng bị bắt, 5 tên khác trong đó có An lần lượt ra đầu thú. Ngoài việc thừa nhận trộm 11 xe máy trong đêm, chúng còn lục lọi lấy thêm được nhẫn vàng và 1,5 triệu đồng. Chúng đã bán 9 xe tại thành phố, 2 chiếc còn lại mang đi Khánh Hoà tiêu thụ.

Trong ngày 6/2, tại Khánh Hòa, hai người tiêu thụ tài sản bất chính là Lê Thanh Bách và Nguyễn Hữu Tài (cùng 24 tuổi) đã bị bắt.

Ngoài vụ "dọn sạch" bãi xe, nhóm của An còn thừa nhận là tác giả nhiều vụ "nhập nha" khác ở các quận lân cận. Cảnh sát đang mở rộng điều tra, truy bắt những tên có liên quan.

Theo Quốc Thắng (VNE)