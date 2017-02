Dự án nhà cho người nghèo sai phạm tiền tỉ

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng vừa có kết luận về dự án nhà ở ổn định dân cư các hộ nghèo ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Theo đó, thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm khi thực hiện dự án này và yêu cầu chủ đầu tư là UBND thị xã Vĩnh Châu thu hồi gần 1,4 tỉ đồng quyết toán, chi sai, kiểm điểm những người liên quan.

Năm 2014, Sóc Trăng triển khai dự án nêu trên với tổng mức đầu tư hơn 43 tỉ đồng, ngân sách trung ương hỗ trợ 35 tỉ đồng. Dự án do UBND thị xã Vĩnh Châu làm chủ đầu tư, trực tiếp quản lý là Ban quản lý các công trình xây dựng cơ bản thị xã Vĩnh Châu. Sau đó chủ đầu tư đã xây dựng, bàn giao 200 căn nhà cho người nghèo.



Dự án nhà ở cho hộ nghèo tại xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) bị quyết toán thừa khối lượng so với thực tế. Ảnh: KH

Thanh tra dự án, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm. Ngoài việc chậm tiến độ bốn tháng, ban quản lý dự án thiếu kiểm tra thu chi tài chính; không phát hiện thi công thiếu khối lượng, nghiệm thu thừa so với thi công thực tế, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Cụ thể, việc chi khen thưởng không đúng quy định gần 130 triệu đồng.

Đơn vị tư vấn thiết kế lập dự toán thừa khối lượng ba trong số bốn gói thầu so với bản vẽ thiết kế nhưng chủ đầu tư không phát hiện. Đơn vị thi công thực hiện công việc thiếu khối lượng, sai chủng loại vật liệu, thiết bị so với thiết kế được duyệt… nhưng vẫn được nghiệm thu, thanh toán với tổng trị giá thừa so với thi công thực tế là hơn 1,3 tỉ đồng.

Ngoài ra, các đơn vị đã nghiệm thu, thanh toán việc san lấp mặt bằng khi chưa thi công…

Từ những sai phạm nói trên, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị thu hồi số tiền chi sai; kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan sai phạm…

Ngày 14-2, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Văn phòng UBND thị xã Vĩnh Châu cho biết lãnh đạo đang đi vắng, người phát ngôn đang bận họp và cho biết sẽ trả lời sau về việc thực hiện các kiến nghị của thanh tra.