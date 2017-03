Đưa heo tránh lũ, bị điện giật chết

Quảng Nam: Ngập lụt cục bộ vùng ven sông thuộc các huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên và TP Hội An; Các tuyến đường tỉnh lộ như: ĐT.608, ĐT.609, ĐT610 còn bị ngập nước cục bộ. Tuyến QL40B bị ngập nước tại các ngầm Km38+440, ngầm Sông Trường và ngầm Nước Oa gây tắc giao thông. Chỉ đạo điều tiết hồ chứa nước thượng nguồn lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn. Chủ động học sinh nghỉ học ngày 14-12 và 15-12 (các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, TP Hội An). Nghiêm cấm tàu thuyền, các đò ngang, đò dọc hoạt động trên các sông, suối, hồ chứa nước và các nơi ngập sâu để chuyên chở người, hàng hóa; nghiêm cấm việc vớt củi, đánh bắt cá trên sông, trên các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết. TP Đà Nẵng: Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Đà Nẵng đã chỉ đạo cho học sinh các trường ở huyện Hòa Vang được nghỉ học từ ngày 15-12. Công an TP tổ chức chốt chặn ở những vị trí ngập sâu trên các tuyến đường lớn, tổ chức sắp xếp các phương tiện giao thông đang đậu đổ trên QL1A. UBND các quận, huyện chỉ đạo chốt chặn tại các vị trí ngập sâu, ngầm tràn.